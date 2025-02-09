Доступ Маска к системе государственных платежей ограничили по решению суда

Окружной судья в штате Нью-Йорк временно ограничил для департамента эффективности государственного управления (DOGE) и его главы Илона Маска доступ к документам Минфина США, содержащие конфиденциальные данные американцев.
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