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Дерек Брансон: «Перейра – фаворит боя с Адесаньей»

Средневес UFC Дерек Брансон дал прогноз на вероятный бой между чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

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