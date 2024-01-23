В НГУ создали нейросеть, умеющую определять и считать объекты под микроскопом

В Институте интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали и запустили набор бесплатных онлайн-сервисов на базе искусственного интеллекта iOk для автоматического анализа и описания изображений, сделанных при помощи микроскопов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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