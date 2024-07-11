Немецкие ученые озвучили идеальное количество половых партнеров для мужчин и женщин

Исследование, проведенное учеными из Саарского университета, подтвердило распространенное мнение о том, что общество более терпимо относится к сексуальной активности мужчин и ожидает большей сдержанности от женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии