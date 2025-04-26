Депутат Стенякина: из-за майских праздников изменится график выплат пенсий

График выплат пенсий россиянам изменится из-за майских праздников для всех видов ее получения. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
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