Китайские автомобили, которые могут стать ‘кирпичом’: список под угрозой Ирэн ОрлонскаяПосле ухода западных автомобильных брендов с российского рынка, российские покупатели начали все больше интересоваться китайскими автомобилями.
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