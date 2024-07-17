МИД РФ: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России

АндрейБорков

Ну и? Что дальше? КРАСНАЯ ЛИНИЯ, очередная, не то, что пройдена, а перепрыгнута с разбега! Наш МИД констатировал сей факт. И на этом похоже все. В лучшем случае опять какое то невнятное заявление и соплежевание. А укропитеки тем временем начнут херачить по Краснодару, Воронежу, Туле, Москве и Питеру. Не пора ли реально отвечать на это все? Или опять бабло в импортных банках, недвижимость на Лазурных берегах.... во главе угла?