Соединенные Штаты фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для ударов вглубь России.
МИД РФ: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
Комментарии
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АндрейБорков
Ну и? Что дальше? КРАСНАЯ ЛИНИЯ, очередная, не то, что пройдена, а перепрыгнута с разбега! Наш МИД констатировал сей факт. И на этом похоже все. В лучшем случае опять какое то невнятное заявление и соплежевание. А укропитеки тем временем начнут херачить по Краснодару, Воронежу, Туле, Москве и Питеру. Не пора ли реально отвечать на это все? Или опять бабло в импортных банках, недвижимость на Лазурных берегах.... во главе угла?
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