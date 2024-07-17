Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

МИД РФ: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России

МИД РФ: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России

Соединенные Штаты фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для ударов вглубь России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ну и? Что дальше? КРАСНАЯ ЛИНИЯ, очередная, не то, что пройдена, а перепрыгнута с разбега! Наш МИД констатировал сей факт. И на этом похоже все. В лучшем случае опять какое то невнятное заявление и соплежевание. А укропитеки тем временем начнут херачить по Краснодару, Воронежу, Туле, Москве и Питеру. Не пора ли реально отвечать на это все? Или опять бабло в импортных банках, недвижимость на Лазурных берегах.... во главе угла?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх