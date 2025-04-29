В Москве перекрыли канал незаконной миграции

Фигуранты помогали мигрантам заключать фиктивные браки на территории Подмосковья.В Москве правоохранители перекрыли канал незаконной миграции, задержав девятерых членов организованной преступной группы, которые помогали приезжим заключать фиктивные браки.
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