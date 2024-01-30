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Десять лет истории науки: как закалялась нейрогистология

Десять лет истории науки: как закалялась нейрогистология

27 января 1852 года родился Александр Догель — выдающийся гистолог, педагог и ученый. Он одним из первых организовал курсы по цитологии, описал более 10 типов нервных клеток и заложил основы нейрогистологии в России.

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