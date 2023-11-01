Министр экономики Армении "перебрал" с коньяком и запел по-другому

Ваан Керобян считает, что торговые отношения с Россией остаются крайне важными для Армении и тем не менее республика хочет диверсифицировать внешнеэкономические связиВ начале октября стало известно, что на Верхнем Ларсе скопились фуры с армянским коньяком, что многие стразу же стали политизировать.