БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай

Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай

Производители «аграрной сверхдержавы» разоряются из-за нищеты своих покупателей. Информационный портал аграрных производителей с говорящим названием «Куркуль» («Кулак»), сообщает о том, что украинские фермеры вынуждены уничтожать урожай черешни.

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Странное чувство. Аграрии РФ в восторге от санкций, дела идут в гору, так как конкурентов из ЕС не пускают на рынок РФ. Если это так хорошо для внутреннего производителя, почему это не делали раньше? Зачем вообще этот импорт? Что за забота о ЕС? О себе надо думать. И зачем вообще обсуждать отмену санкций? Их надо оставить навечно и учиться у своих "партнеров" - экспортировать все что выгодно экспортировать, а импортировать ТОЛЬКО то, что ПОКА еще не делаем сами.

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