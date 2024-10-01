В большом зале администрации Новоаннинского района проходит мероприятие по подведению итогов выборов 8 сентября 2024 года.
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В большом зале администрации Новоаннинского района проходит мероприятие по подведению итогов выборов 8 сентября 2024 года.