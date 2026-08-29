Найденные в пирамиде останки скелета оказались частью ритуального подношения

На днях археологи обнаружили останки взрослого человека, который, как они полагают, был похоронен в качестве жертвоприношения у подножия Уака-Пукльяна, древней глинобитной пирамиды в столице Перу, Лиме.
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