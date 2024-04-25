«Принято верное решение» — Автоваз выпустит мощный кроссовер «Lada-HGH» с турбиной на 150 л.с. и АКПП. Первые подробности

Когда китайские автомобили станут простым гражданам не по карману, а это скорее всего произойдёт в ближайшее время, судя по риторике некоторых официальных лиц нашей страны, мы все дружненько пересядем на продукцию Автоваза, либо же будем снова смотреть в сторону вторичного рынка.