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«Принято верное решение» — Автоваз выпустит мощный кроссовер «Lada-HGH» с турбиной на 150 л.с. и АКПП. Первые подробности

«Принято верное решение» — Автоваз выпустит мощный кроссовер «Lada-HGH» с турбиной на 150 л.с. и АКПП. Первые подробности

Когда китайские автомобили станут простым гражданам не по карману, а это скорее всего произойдёт в ближайшее время, судя по риторике некоторых официальных лиц нашей страны, мы все дружненько пересядем на продукцию Автоваза, либо же будем снова смотреть в сторону вторичного рынка.

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