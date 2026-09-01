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Люксовый бренд AVATR представляет обновленный электрический кроссовер AVATR 11

Люксовый бренд AVATR представляет обновленный электрический кроссовер AVATR 11

Люксовый бренд AVATR обновил электрический кроссовер AVATR 11, модель 2026 года производства получила более выразительную внешность и дополнительные опции.

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