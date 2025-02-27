Засунула бутылку от молока в слив раковины и не могу нарадоваться результату

Здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этой статье хочу поделиться с вами интересным способом, как устранить засор и прочистить канализацию, если под рукой нет вантуза, троса и вы не особо хотите разбирать сифон под раковиной.
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