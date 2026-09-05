Әлбир Крганов: Көнбатыш актив рәвештә русофобия һәм исламофобия идеологиясен тарата

Көнбатыш илләре Россиягә ят рухи-әхлакый ориентирлар көчләп тагарга тырыша һәм исламофобия идеологиясен тарата, дип белдерде Россия мөселманнары Дини җыены рәисе Әлбир Крганов Санкт-Петербургтагы II Халыкара дини саммитта.
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