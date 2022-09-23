Российские десантники уничтожили бронированную технику украинских националистов

Минобороны 23 сентября опубликовало кадры боевой работы Воздушно-десантных войск РФ, в ходе которой российские военные уничтожили несколько единиц бронетехники вооруженных формирований Украины (ВФУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.