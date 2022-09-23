ИЗВЕСТИЯ iz

6 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Что такое новый Спутник V? Снова карман жида гицбцрга будет наполняться на угробленном здоровье тысяч людей.Эффективность нов...
  • Валерий Ворожищев
    Вот пусть банк ЕС и печатает свою резаную бумагу для коллапса экономики.Премьер Словакии ...
  • Валерий Ворожищев
    Дурочка Лиз Трах опустит Англию на дно Северного моря.МВФ раскритиковал...

Российские десантники уничтожили бронированную технику украинских националистов

Российские десантники уничтожили бронированную технику украинских националистов

Минобороны 23 сентября опубликовало кадры боевой работы Воздушно-десантных войск РФ, в ходе которой российские военные уничтожили несколько единиц бронетехники вооруженных формирований Украины (ВФУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх