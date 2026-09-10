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Газета.ру

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Соскин: Зеленский выдумал историю о дроне около его самолета ради помощи от ЕС

Соскин: Зеленский выдумал историю о дроне около его самолета ради помощи от ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский ради помощи от Европейского союза (ЕС) и Норвегии выдумал историю о том, что его самолет чуть не подвергся атаке дрона.

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