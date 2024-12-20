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ЖК «Адмирал»: ворота третьего центра Москвы

ЖК «Адмирал»: ворота третьего центра Москвы

Новый проект «Галс-Девелопмент» стал крупнейшим за всю историю существования компании Новый московский кластер «Южный порт», занимающий более трети района Печатники, даже на официальных ресурсах сегодня именуют не иначе как «будущий третий центр столицы» (после исторического центра Москвы и делового центра «Москва-Сити»).

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