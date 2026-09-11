Сенатор Басюк предложил маркировать ИИ-контент

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк предложил маркировать ИИ-контент по аналогии с продуктами питания в магазинах, а также дать пользователям соцсетей возможность выбирать, какой контент смотреть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым