Итоги выборов в ФРГ: победу одержали Социал-демократы

News Front - Новостной ФронтПолитикаИтоги выборов в ФРГ: победу одержали Социал-демократыСоциал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на парламентских выборах, набрав 25,7% голосов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYВо дожили! Интересуемся, какие очередные "дерьмократы" победили в швабии... Им надо посоветовать - сильно бороться за мир... Будет мир - будет газ... Будет зеленая война - газа не будет. И все дела... Выбирайте, гансы...Комментировать
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