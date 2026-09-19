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Культуромания

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Национальный театр танца и песни «Алтам» представит программу к 80-летию певицы Карагыс Ялбаковой

Национальный театр танца и песни «Алтам» представит программу к 80-летию певицы Карагыс Ялбаковой

Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» представит специальную программу, посвященную 80-летию певицы Горного Алтая, заслуженной артистки РФ Елизаветы (Карагыс) Ялбаковой.

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