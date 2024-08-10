В Краматорске серьезно поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном киевскому режиму Краматорске в ДНР, заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.
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