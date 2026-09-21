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Царьград

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Гознак зафиксировал рост продаж золота в слитках в 2,5-3 раза

Гознак зафиксировал рост продаж золота в слитках в 2,5-3 раза

На Московском финансовом форуме Аркадий Трачук из "Гознака" сообщил о снижении интереса к инвестиционным монетам и значительном росте продаж золотых слитков.

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