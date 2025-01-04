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«Реал» в меньшинстве обыграл «Валенсию» – 2:1. В лайве на камбэк давали 3%

«Реал» на выезде обыграл «Валенсию» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. В прематче «Реал» котировался явным фаворитом за 1.

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