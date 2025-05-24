Почему старые советские радиоприемники ценятся в наши дни

В Советском Союзе радио долгое время оставалось главным источником новостей, музыки и даже футбола. Телевидение, конечно, постепенно завоевывало сердца граждан, но настоящие ценители предпочитали теплый звук лампового приемника.
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