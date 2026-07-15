ВС России ударили по портам в Одессе и Одесской области

Российские военные продолжают системную работу по нарушению морской логистики противника. В течение суток Вооружённые Силы РФ нанесли серию высокоточных ударов по портовой инфраструктуре на юге Украины и судам, задействованным в интересах киевского режима.
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