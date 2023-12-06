Представлена беспроводная клавиатура Keychron Q1 HE с магнитными переключателями на эффекте ХоллаКомпания Keychron, специализирующаяся на производстве механических клавиатурах, представила Keychron Q1 HE — свою первую клавиатуру с магнитными переключателями, основанными на эффекте Холла.
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