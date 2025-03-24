Моя семья. Счас...
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Можешь валить насовсем

Можешь валить насовсем

Дорогая редакция любимой газеты! В семье сына моей приятельницы разгорелся конфликт. Вроде бы пустяковый – всего лишь из-за разницы взглядов, однако он привёл к очень горячей ситуации.

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Комментарии
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Alla
Девица не права, раз сама мужа выгнала, пусть сама и прощение просит...
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18 час.
Элеонора Коган
На пустом месте ссора возникла. Она, конечно, неправа.
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Владимир Алтайцев
Парню бежать надо от  жены  не первой  свежести. Мра  и лада  в сенмье  не  будет.
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