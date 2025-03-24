Можешь валить насовсем

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Дорогая редакция любимой газеты! В семье сына моей приятельницы разгорелся конфликт. Вроде бы пустяковый – всего лишь из-за разницы взглядов, однако он привёл к очень горячей ситуации.