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В июне на российском рынке появится первый кроссовер бренда TENET

В июне на российском рынке появится первый кроссовер бренда TENET

﻿﻿Первый серийный кроссовер TENET официально представят россиянам в июне 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «TENET RUS», поясняя при этом смысловую нагрузку, заложенную в основу названия бренда.

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