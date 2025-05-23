В июне на российском рынке появится первый кроссовер бренда TENET

Первый серийный кроссовер TENET официально представят россиянам в июне 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «TENET RUS», поясняя при этом смысловую нагрузку, заложенную в основу названия бренда.
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