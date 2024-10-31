Ямское поле
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Ямское поле

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  • Алекс Сэм
    Деньги-то вернули? А то пешку взяли, а организаторы ушлиМВД России публик...

Метро не даст пассажирам из Бегового замерзнуть зимой

Работы по подготовке к холодам проведены в Московском метрополитене. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в вестибюлях установили более шести тысяч вторых дверей, а в вагонах перевели кондиционеры на зимний режим работы, что позволит постоянно сохранять тепло на станциях и в поездах.

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