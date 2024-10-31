Метро не даст пассажирам из Бегового замерзнуть зимой

Работы по подготовке к холодам проведены в Московском метрополитене. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в вестибюлях установили более шести тысяч вторых дверей, а в вагонах перевели кондиционеры на зимний режим работы, что позволит постоянно сохранять тепло на станциях и в поездах.