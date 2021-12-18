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«Уверен, она счастлива»: Васильев не стал отрицать разрыв Бабкиной с Гором

«Уверен, она счастлива»: Васильев не стал отрицать разрыв Бабкиной с Гором

Историк моды намекнул на серьезные перемены в жизни подруги. Надежда Бабкина с Евгением Гором предоставлено пиар-службой Театра «Русская песня»За те 18 лет, что Надежда Бабкина живёт с Евгением Гором, их «разводили» бесчисленное количество раз.

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