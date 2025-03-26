Главу Гагаузии Гуцул доставили в здание антикоррупционного центра Молдавии

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии доставили в здание ведомства главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которую задержали в аэропорту Кишинева, сообщил представитель её пресс-службы.
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