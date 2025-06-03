При землетрясении в Турции школьница погибла от испуга

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Мугла-Мармарис.фото: unsplash.com/@imadalassiryВо время землетрясения на юге Турции погибла несовершеннолетняя девочка, сообщил 3 июня министр внутренних дел страны Али Ерликая.
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