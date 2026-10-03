Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что будет, если Эльбрус начнёт извергаться: сценарий вулканологов

На восточной вершине Эльбруса, в полукилометре от высшей точки Европы, есть место, где снег не держится.

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