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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лабанк перешел в швейцарский «Рапперсвиль». Экс-форвардом «Шанхая» интересовался «Ак Барс»

Нападающий Кевин Лабанк продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 30-летний форвард подписал соглашение с «Рапперсвилем».

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