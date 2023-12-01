НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

test mazurok

1 подписчик

🔴Заявление на компенсацию за пострадавшее имущество из-за непогоды крымчане

🔴Заявление на компенсацию за пострадавшее имущество из-за непогоды крымчане могут подать в течение 6 месяцев с момента объявления ЧС Для того, чтобы оценить, были ли нарушены условия жизнедеятельности, либо оценить утраченное имущество первой необходимости, создаются комиссии, рассказал замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх