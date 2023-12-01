🔴Заявление на компенсацию за пострадавшее имущество из-за непогоды крымчане могут подать в течение 6 месяцев с момента объявления ЧС Для того, чтобы оценить, были ли нарушены условия жизнедеятельности, либо оценить утраченное имущество первой необходимости, создаются комиссии, рассказал замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.