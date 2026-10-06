Россиянам рассказали, что делать в первые часы после потери телефона и карты

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов рассказал, что в первые часы после потери телефона и банковской карты нужно последовательно закрыть возможные способы доступа к деньгам и учётным записям.
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