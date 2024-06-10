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  • Елена Мамонова
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NASA разрабатывает ультрасовременный космический телескоп для поиска обитаемых миров

NASA разрабатывает ультрасовременный космический телескоп для поиска обитаемых миров

Художественное изображение «Обсерватории обитаемых миров» / © NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab Как пишет издание Science alert, до создания новейшего телескопа, основной целью которого станет получение изображений планет земного типа, находящихся вокруг звезд, похожих на Солнце, осталось минимум 10 лет.

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