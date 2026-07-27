Агроном назвала идеальное время для покупки дыни

Август и начало сентября — самое удачное время, чтобы порадовать себя и близких сочными и ароматными дынями В конце июля уже можно покупать дыни, сообщила телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина "Абзацу".
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