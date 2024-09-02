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Газета.ру

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Путин: популярность вейпов среди молодых людей вызывает беспокойство

Путин: популярность вейпов среди молодых людей вызывает беспокойство

Вейпы и электронные сигареты являются довольно популярными среди российской молодежи, и это не может не вызывать беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок "Разговор о важном" в кызылской школе &numero; 20.

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