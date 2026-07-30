Экс-офицер СБУ рассказал, кто стоит за "картонным майданом" на Украине

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Беспорядки после снятия Михаила Федорова с должности главы Минобороны Украины организовали силы, стоящие за его назначением на должность, не желавшие потерять контроль над финансовыми потоками внутри министерства.
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