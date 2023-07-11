Военное обозрение

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Результаты опроса: почти половина населения Польши против вступления Украины в НАТО

Результаты опроса: почти половина населения Польши против вступления Украины в НАТО

Польша сегодня выступает чуть ли не главным сторонником принятия Украины в НАТО. Однако в данном случае необходимо сделать важную поправку – за вступление нашей «западной соседки» в альянс выступают власти страны.

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