Результаты опроса: почти половина населения Польши против вступления Украины в НАТО

Польша сегодня выступает чуть ли не главным сторонником принятия Украины в НАТО. Однако в данном случае необходимо сделать важную поправку – за вступление нашей «западной соседки» в альянс выступают власти страны.
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