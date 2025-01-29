На что хватит 30 млн евро от Урсулы фон дер Ляйен? 

В недавнем заявлении глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пакете помощи Республике Молдова в размере 30 миллионов евро, который будет использован для поддержки Приднестровского региона в предстоящий период.
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