Суд вынес приговор по делу о серии терактов в Мелитополе. Об этом сообщает РИА Новости.В зависимости от роли каждому фигуранту вменили статьи о теракте, подготовке к нему, участии в террористическом сообществе и незаконном ношении взрывных устройств.