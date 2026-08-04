В "Единой России" назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

Партия "Единая Россия" выступает за понятное налоговое администрирование, чтобы предприниматели заранее знали требования государства и могли планировать свою деятельность, заявил ТАСС председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство" Александр Калинин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии