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Газета.ру

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В "Единой России" назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

В "Единой России" назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

Партия "Единая Россия" выступает за понятное налоговое администрирование, чтобы предприниматели заранее знали требования государства и могли планировать свою деятельность, заявил ТАСС председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство" Александр Калинин.

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