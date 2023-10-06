Проекты Департамента финансов Москвы по повышению бюджетной грамотности населения отмечены на федеральном уровне

Департамент финансов Москвы стал победителем Всероссийского конкурса «Бюджет для граждан». В номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан» первое место завоевала брошюра «Путеводитель по бюджету города Москвы.
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