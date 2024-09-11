В России резко подскочила экспозиция трехкомнатных квартир в новостройках

Предложения увеличились на 40 процентов В России за минувший год изменилось предложение первичного жилья разной комнатности, больше остальных увеличилась экспозиция трехкомнатных квартир, сообщает РИАМО со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».
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