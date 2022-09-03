Индейцы-навахо пригрозили властям США судом в случае выдачи новых лицензий на добычу урана - РИА Новости

Племя Навахо готово подать иск против федеральных властей США в случае выдачи новых лицензий на добычу урана на территории племени.
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